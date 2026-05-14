Отец травмированного ребенка из Махачкалы отказался отправлять дочь в детсад

Отец травмированного ребенка из Махачкалы заявил ТАСС, что больше не отправит свою дочь в этот детский сад.

"В тот садик больше она не пойдет. Это исключено. В настоящее время никому не готов доверить своего ребенка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Махачкале трое сотрудников детского сада заключены под стражу на два месяца после того, как трехлетний ребенок получил травму.

По версии следствия, 8 мая в одном из дошкольных образовательных учреждений города Махачкалы девочка 2023 года рождения, находясь под присмотром сотрудников детского сада, при неустановленных обстоятельствах получила травму правой стопы. По информации медиков, у ребенка была отсечена ногтевая фаланга. Травму у девочки обнаружили, когда переодевали ее. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, трое сотрудников детского сада отправлены под стражу.