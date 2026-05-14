ФСИН: в России с 1984 года не создавались новые исправительные колонии

Новые исправительные колонии не создавались в России с 1984 года. Об этом сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев, говоря на встрече с журналистами о ситуации в уголовно-исполнительной системе.

"Когда мы говорим, почему у нас такие ветхие учреждения - у нас последнее [исправительное] учреждение было построено в 1984 году. С 1984 года [новые] колонии не строились", - сообщил он, заметив, что следственные изоляторы строились. В 2026 году в Казани открыли новый СИЗО на 1 тыс. мест.

Единственным исключением стала колония для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы "Снежинка" в поселке Эльбан в Хабаровском крае, которая изначально строилась как СИЗО.

"Это технически хороший, оборудованный объект", - заметил он.

"Благо, что многие из них [исправительных колоний] каменно-кирпичного исполнения, и производственная деятельность самих колоний позволяет их поддерживать в нормальном, хорошем состоянии, и заработанные деньги, определенный уровень дохода или прибыли поступает на развитие и поддержание колонии", - отметил Гостев.

По его словам, в утвержденной генеральной схеме размещения учреждений уголовно-исполнительной системы предполагается создание 42 объектов объединенного типа (когда одно учреждение может включать участки различных видов режима - от колоний-поселений до колоний для пожизненно осужденных, а также участок, используемый как СИЗО - прим. ТАСС).