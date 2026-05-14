На 103-м году жизни умерла Зоя Богуславская, муза Андрея Вознесенского

На 103-м году жизни умерла Зоя Богуславская, прозаик, критик, автор мемуаров, муза Андрея Вознесенского. Информацию подтвердили в Культурном центре Вознесенского.

С Андреем Вознесенским Богуславская познакомилась в 1963 году, когда его уже называли одним из самых заметных поэтов-шестидесятников в СССР. Писательница стала спутником и соратником всей его жизни.

Также она была знакома с Марком Шагалом, дружила с Владимиром Высоцким, Майей Плисецкой, Лилей Брик, Василием Аксеновым и многими другими.

"Она ничего не боялась, и никогда не отступала", - говорится на сайте Культурного центра Вознесенского, который был открыт по ее инициативе.

Также в 2011 году вместе с сыном Леонидом Богуславским литератор учредила некоммерческую организацию "Благотворительный фонд имени поэта Андрея Вознесенского" и стала ее председателем.

Последней книгой Богуславской стали воспоминания "Халатная жизнь", за эту работу она была удостоена "Большой книги".