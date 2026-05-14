Прощание с Владимиром Молчановым пройдёт 15 мая в Москве

Панихида по автору и ведущему программы «До и после полуночи» состоится в 12:00 в Церкви Космы и Дамиана в Столешниковом переулке. Об этом сообщил его друг, журналист Юрий Рост.

Телеведущий скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни. Он работал в Агентстве печати «Новости» и занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, Владимир Молчанов был комментатором международного отдела в редакции программы «Время».

Первый выпуск информационно-музыкальной программы «До и после полуночи» вышел в эфир в марте 1987 года. Она стала одной из самых популярных в эпоху «перестройки».