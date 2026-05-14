Умерла вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская
Вдова поэта Андрея Вознесенского писательница Зоя Богуславская скончалась в возрасте 102 лет.
Об этом сообщили в Центре Вознесенского.
«Сегодня утром из жизни ушла наша Зоя Борисовна Богуславская, идейный вдохновитель Центра Вознесенского, глава Фонда Андрея Вознесенского, легендарная и выдающаяся женщина, наша муза, символ целой эпохи», — говорится в заявлении.
О дате и месте прощания будет известно позднее.
