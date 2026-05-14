Экс-замминистра образования усомнился в необходимости денежного поощрения стобалльников ЕГЭ

Дополнительная стимуляция не нужна, так как учёба — «обязанность каждого ребёнка». Педагогов следует вознаграждать за школьников, сдавших экзамен на высший балл. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился генеральный директор компании «Мобильное электронное образование», бывший заместитель министра общего и профессионального образования РФ Александр Кондаков.

«Обязанность учиться — это обязанность каждого ребёнка, и учиться хорошо. И если мы будем поощрять его денежным призом, я не уверен, что это правильно, в том числе и с моральной, нравственной точки зрения. Если педагог подготовил и стабильно готовит стобалльников, он достоин поощрения. Потому что это неординарные люди, способные подготовить таких детей. Поэтому над этим вопросом надо думать. Надо его оценить. Но, откровенно говоря, раньше поощряли золотой, серебряной медалями, и это было уже отличие ребенка и его достижение, платить за это деньги — у меня нет уверенности, что это правильно».

Ранее Михаил Делягин счёл сумму в 100 тысяч рублей для сдавших ЕГЭ на максимальный балл школьников «немного великоватой». Подобной мерой региональные власти намерены «улучшить свою репутацию».

Сообщалось, что выпускники из Подмосковья, сдавшие на 100 баллов ЕГЭ сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей.