Небывалую аномалию пообещали россиянам летом

Мир оказался на пороге одного из самых сильных явлений Эль-Ниньо за столетие. С высокой долей вероятности в 2026 году оно превратится в супер-Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это режим в экваториальной части Тихого океана, где раз в несколько лет меняется температура течений. При этом явлении ослабевают пассаты, и массы теплой воды вместо переноса на запад Тихого океана растекаются в восточном направлении. Это провоцирует масштабные изменения погоды по всей планете.

Национальный центр климатических прогнозов США оценивает вероятность формирования Эль-Ниньо с мая по июль 2026 года в 61%, подчеркивая, что этот показатель дальше будет расти. Один шанс к четырем — за то, что в этом году явление окажется экстремальным, а скорость перехода к нему может стать самой высокой за всю историю наблюдений.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, как сообщает "АиФ", еще в марте предупреждал, что для России супер-Эль-Ниньо несет угрозу затяжных периодов аномальной жары и засухи из-за формирования блокирующих антициклонов.

Еще в 2024 году ООН предупредила, что Земля вступила в самую жаркую пятилетку за всю историю метеонаблюдений. Значительное влияние на изменение климата оказывают парниковые газы, а также смена фаз течений Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Температуры на планете активно бьют рекорды.

Климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок отмечал, что небывало теплый январь 2025 года стал неожиданностью даже для ученых. Эксперт связал аномально высокие температуры с феноменом Эль-Ниньо и с подрывом "Северных потоков".