Онищенко: вспышка хантавируса на лайнере не приведет к пандемии

ТАСС

Вспышка хантавируса, произошедшая на круизном лайнере, не приведет к пандемии, все зараженные уже на карантине. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

© РИА Новости
"Этот корабль, он просто может послужить сигналом, но от него не пойдет пандемия, это уже ясно. Потому что сейчас они [зараженные и контактные лица] отбудут свой карантин", - сказал Онищенко.

В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе - в России.

