Онищенко: вспышка хантавируса на лайнере не приведет к пандемии

Вспышка хантавируса, произошедшая на круизном лайнере, не приведет к пандемии, все зараженные уже на карантине. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Этот корабль, он просто может послужить сигналом, но от него не пойдет пандемия, это уже ясно. Потому что сейчас они [зараженные и контактные лица] отбудут свой карантин", - сказал Онищенко.

В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе - в России.