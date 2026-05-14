Доля граждан, называющих себя православными, снизилась в России

Число граждан России, которые считают себя православными, за 15 лет сократилось в 1,2 раза. Информация об этом следует из исследования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

На данный момент подавляющее большинство россиян (65 процентов) называют себя православными. При этом в 2011 году среди опрошенных их было более 78 процентов.

— Не относит себя к какому-либо вероисповеданию почти каждый шестой респондент (16 процентов). Атеистов среди населения оказалось лишь шесть процентов, — цитирует результаты газета «Ведомости».

Ранее стало известно, что в связи с привлекательной внешностью священнослужителей россиянки стали чаще приходить исповедаться и публиковать видеозаписи со служб в соцсети, которые стали набирать миллионы просмотров.

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, заявила, что в Сети идет целенаправленная кампания по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей.

Священник Павел Островский считает, что среди молодежи в России в последнее время наблюдается растущий интерес к православию. Так, среди прочего заметно выросло число молодых прихожан, что особенно заметно в дни церковных праздников.