Жена актера Назарова написала письмо в ГД с просьбой разрешить вернуться в Россию

Супруга актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева направила письмо в Государственную думу с просьбой простить их семью и позволить переехать обратно в Россию. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в Telegram-канале Mash.

В записке она описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве, упомянула звание народного артиста России и состояние здоровья. По ее словам, самочувствие актера усугубляет тоска по работе на родине.

Кроме того, Васильева отрицает, что их семья когда-либо поддерживала украинскую армию или делала оппозиционные заявления. Увольнение из МХТ имени А. П. Чехова она тоже назвала вынужденным — после смены руководства Назарова «решили убрать», так как он не боялся спорить, уточнили в публикации.

В ноябре 2025 года также появилась информация, что актер оставил в стране одну комнату в квартире, куда планирует вернуться после длительной эмиграции. Все остальное имущество он продал либо передал детям.

Ранее актер Алексей Панин* с дочкой, эмигрировавшие во Францию, стали доставщиками еды. Об этом он рассказал после того, как актриса Мария Шалаева призналась, что вынуждена работать таксисткой.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.