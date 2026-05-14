Звезде «Не родись красивой» потребовалась помощь врачей

Российский актер Андрей Кузичев, известный по роли жениха Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», плохо себя почувствовал во время спектакля «Идиот» в столичном Театре им. Пушкина, сообщает Mash.

Telegram-канал уточняет, что у 55-летнего артиста, исполнявшего главную роль, подскочило давление. Ему понадобилась помощь врачей, из-за чего антракт продолжался на 15 минут дольше, чем обычно. После этого Кузичев закончил спектакль и вышел на поклон.

По словам артиста, с ним все хорошо.

В марте у 30-летнего певца Jony на концерте в Минске обострилось воспаление связок. Между номерами исполнителю хита «Комета» стало плохо, он потерял голос. Певцу сделали пять уколов адреналина, чтобы уменьшить воспаление и убрать боль. Jony отыграл концерт, но состояние ухудшилось. Из-за этого ему пришлось временно отказаться от частных концертов.