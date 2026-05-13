СМИ рассказали о прогнозах бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о Владимире Зеленском. Об этом сообщает News.ru.

Как сообщает издание, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Жириновский когда-то назвал Зеленского «последним президентом Украины». По словам губернатора, Жириновский имел в виду, что других президентов у Украины не будет, «потому что не будет Украины».

Кроме того, в начале 2022 года Владимир Жириновский обращался к Зеленскому напрямую в эфире радио «Комсомольская правда». Тогда он заявил, что вместо Украины «будут малороссийские губернии».

«Вам пора упаковывать чемоданы. Украине конец. Забудьте это слово», — заявил он.

Уже в 2026 году «Комсомольская правда» выпустила материал о «сеансе связи с духом Жириновского». В статье рассказывалось о том, как с духом политика «связались медиумы». По словам последних, дух Жириновского вновь предсказал смерть Зеленского.

Источник также отмечает, что Жириновский считал, будто Украину ждет раздел — 80% страны, по его мнению, войдут в состав России, но западные области станут отдельным государством под протекторатом НАТО и Евросоюза.

Наконец, еще один прогноз опубликовал сын Жириновского Олег Эйдельштейн. Согласно ему, перед смертью Жириновский заявил, что «СВО закончится не в Киеве, а в Лондоне».

Ранее президент России Владимир Путин приехал на выставку к 80-летию Жириновского.