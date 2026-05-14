Врио губернатора приграничного региона России обратился к жителям

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук опубликовал пост с обращением к жителям региона в Telegram-канале.

«В первую очередь хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина за оказанное высокое доверие. Я искренне заявляю, что работать в Брянской области для меня большая честь и огромная ответственность», — написал он.

Ковальчук также заявил, что приложит все усилия, чтобы добиться необходимых результатов и оправдать доверие жителей российского региона.

Об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза стало известно 13 мая. Отмечается, что Богомаз ушел в отставку по собственному желанию.

В этот же день Путин назначил Ковальчука врио губернатора .