В Москве ограничили публикацию данных о терактах, включая атаки дронов

Столичная Антитеррористическая комиссия в целях недопущения распространения недостоверной информации ввела ограничение на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов о терактах, пишет пресс-служба мэрии Москвы на официальном сайте.

Согласно принятому комиссией положению, ведомствам, органам власти, сотрудникам массмедиа, представителям экстренных служб, частным лицам запрещается распространять информацию о совершении на территории столицы террористических актов.

В пресс-службе уточнили, что ограничения касаются и публикации последствий атак, совершенных ВСУ с применением беспилотников и иных средств поражения, а также действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью горожан или повреждение имущества, включая ключевую столичную инфраструктуру.

В правительстве заметили, что вводимые ограничения не коснутся информации, опубликованной пресс-службой Минобороны России, размещенной на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина и на страницах его блога.

Кроме того, допускается направление обращений от граждан в правоохранительные органы и экстренные службы (при условии, что обращение не носит публичного характера).

Штраф за нарушение составит от 3 до 5 тыс. рублей для частных лиц, от 50 до 200 тыс. рублей для юридических лиц. Должностным лицам придется выплатить от 30 до 50 тыс.рублей.

Ранее сообщалось, что аналогичные запреты были введены во многих регионах России. В частности, их ввели в Калужской, Ленинградской, Волгоградской, Астраханской, Тульской областях, Калмыкии, Башкирии.

Замруководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов уточнил, что мониторинг соцсетей и СМИ проводится совместно с калужским Центром управления регионом.

По его словам, последствия ударов — это критически важная информация для организаторов нападения: «По ним они оценивают не только результат своей работы, но и планируют будущие атаки».

В указе, принятом в Башкирии, говорится, что под запрет попадает любая информация, с помощью которой можно определить тип дрона, место его запуска, нахождения и падения.

Ограничение распространяется и на информацию, в том числе фото и видео, о средствах ПВО и РЭБ.