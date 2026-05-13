Стало известно, кому достанется наследство Молчанова

Стало известно, кто получит наследство радиоведущего и автора программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Согласно информации издания, Молчанов оставил после себя двухкомнатную квартиру в знаменитом «композиторском» доме на улице Чаянова в Москве, стоимостью около 45-50 миллионов рублей. Кроме того, ему также принадлежал дом в деревне Старая Руза в Московской области. Стоимость последнего оценили в 9-16 миллионов рублей.

Как сообщает источник, дочь Молчанова Анна скончалась за полтора года до смерти самого журналиста. Ее сын Дмитрий пошел по стопам знаменитого деда и связал свою профессиональную жизнь с телевидением. Супруга Молчанова Консуэло Сегура умерла в декабре 2022 года.

Отмечается, что о завещании Молчанова пока ничего не известно. Если оно существует, то имущество радиоведущего достанется его прямым наследникам, а именно внуку Дмитрию.

«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди», — рассказал юрист Иван Соловьев.

Напомним, что Молчанов умер 13 мая. Ему было 75 лет.