Пропавшего в Крыму музыканта Сысоева нашли мертвым

Музыканта и преподавателя игры на ударных инструментах Сергея Сысоева, который пропал в Республике Крым, обнаружили мертвым под Симферополем. При этом следователи не выявили криминальных признаков его смерти. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

© Соцсети

Коллеги музыканта рассказали, что тело нашли во вторник, 12 мая, на окраине Симферополя, после чего об этом оповестили его мать и брата.

— Тело обнаружено на окраине Симферополя. Криминальные признаки смерти отсутствуют, — передает РИА Новости.

Сергей Сысоев обучал игре на барабанах. Вместе с коллегами он открыл в Симферополе и Севастополе школы игры на ударных инструментах.

10 марта петербургский дирижер и музыкант Петр Гайдуков умер на 35-м году жизни. Мужчина пропал во время лыжной прогулки, после чего его тело нашли спасатели. 8 марта в Лахденпохском районе лыжник ушел в лес и перестал выходить на связь. Для его поисков задействовали аэролодку и снегоходы, но помощь подоспела слишком поздно. В последние годы Петр Гайдуков руководил Хором ветеранов войны и военной службы имени Козлова.