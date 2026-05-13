Еще три издания войдут в список нормативных словарей по русскому языку

Еще три издания войдут в список нормативных словарей современного русского литературного языка. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на Петербургском международном филологическом форуме.
По его словам, совещание межправительственной комиссии по русскому языку по этому вопросу пройдет в среду, 13 мая. Таким образом сформируются эталонные нормативные словари.
Кравцов напомнил, что в этом году в перечень уже вошли пять словарей. Сегодня к ним добавятся новые академические издания – аббревиатур, омонимов и фразеологический.
Ранее стало известно, что единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов внедрят с 1 сентября 2027 года. Пособия уже готовы и находятся на экспертизе в Российской академии наук (РАН). Над их созданием работал в том числе Совет при президенте РФ.