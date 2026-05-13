Друг Молчанова рассказал о последних месяцах его жизни

Телеведущий, автор передачи "До и после полуночи" Владимир Молчанов тяжело болел и долгое время находился в больнице. Об этом рассказал ТАСС его друг и коллега, режиссер Иван Цыбин.

"Последнее время он больше был в больнице, в Москве. Он очень тяжело болел. Мы с ним довольно часто созванивались: он звонил мне, я - ему. И говорить ему было уже тяжело. Последний раз, когда мы общались, он вспомнил, как в прошлом году был Израиле. Говорит: "Какое счастье… Спасибо ребятам, израильскому каналу, за то, что они позволили мне вновь сесть перед телекамерой". Они делали цикл программ с его воспоминаниями", - сказал собеседник агентства.

Цыбин добавил, что Молчанов оказался в Израиле во время обстрелов.

"Он не мог уехать, потому что воздушное пространство было закрыто. И вместе с другими людьми сидел в специальных защищенных комнатах, в бомбоубежищах. И вот, местные коллеги предложили ему записать несколько программ. "Спасибо ребятам, они меня очень поддержали. Мне было так приятно снова оказаться в студии перед камерой", - говорил он. В общем, благодаря этим программам Володя вспомнил свою молодость", - заключил режиссер.

О смерти Молчанова в ночь на 13 мая сообщил ТАСС его друг, писатель Юрий Рост. Журналисту было 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.