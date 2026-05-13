Сбер открыл в ИИ-помощнике «ГигаЧат» пространство о спорте и здоровом образе жизни

Сбер запустил новое тематическое пространство «ЗОЖ» в ИИ-помощнике «ГигаЧат» в преддверии благотворительного забега «СберПрайм Зеленый Марафон». Новый раздел доступен в веб- и мобильной версиях сервиса giga.chat.

Пространство посвящено темам спорта и здоровья. Пользователи смогут получать рекомендации по правильному питанию, разогревающим и беговым тренировкам, полезным привычкам и основам нутрициологии. В сервисе также появился каталог готовых сценариев, разделенных по категориям — от базовых спортивных занятий до более сложных тренировочных практик.

В компании отметили, что новый функционал ориентирован на формирование устойчивых здоровых привычек и персонализированную поддержку пользователей. Сервис рассчитан как на начинающих, так и на людей, регулярно занимающихся спортом и следящих за своим самочувствием.

В Сбере также сообщили, что в год 185-летия банк продолжает поддерживать проекты, связанные со спортом и активным образом жизни. В рамках «СберПрайм Зеленого Марафона» для участников и гостей подготовят развлекательные зоны и программу досуга при участии компаний экосистемы.

В Москве участники пробегут дистанцию 4,2 километра в сопровождении музыкантов и диджеев, а полумарафон на 21,1 километра состоится при поддержке «ГигаЧата». Музыкальная программа также запланирована в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Благовещенске и Москве.