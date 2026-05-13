Швыдкой назвал Молчанова олицетворением интеллигентности на телевидении

Телеведущий, автор передачи "До и после полуночи" Владимир Молчанов был олицетворением интеллигентности советского и российского телевидения, а его программы отличались особым благородством и "телевизионным аристократизмом". Его потеря невосполнима, поделился мнением с ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее журналист и писатель Юрий Рост в беседе с агентством сообщил, что Молчанов умер в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

"Владимир Кириллович Молчанов был олицетворением интеллигентности советского, а потом российского телевидения. Он был действительно удивительным телеведущим, который обладал особой "породой", - сказал Швыдкой.

По его словам, все программы Молчанова, начиная с передачи "До и после полуночи", отличались "особым благородством".

"Что бы он ни показывал, о чем бы ни рассказывал - об обыденной жизни или о явлениях искусства, - все это было пронизано удивительным телевизионным аристократизмом", - отметил собеседник агентства.

Швыдкой напомнил, что в последние годы жизни Молчанов работал на радио "Орфей", где вел авторскую программу.

"Радио было для него и прибежищем, и местом, где он реализовывался в полной степени", - подчеркнул он.

Отдельно Швыдкой отметил влияние семьи телеведущего на формирование его личности. По его словам, отец Молчанова - композитор Кирилл Молчанов - был "очень образованным человеком", а музыкальность и культура передались телеведущему по наследству.