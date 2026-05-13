В России подвели промежуточные итоги поддержки детей с редкими и тяжелыми заболеваниями

Фонд "Круг добра" по итогам пятого года работы оказал помощь 30 тыс. детей из всех регионов страны. Это следует из отчета организации за 2025 год.

В фонде напомнили, что он создан по указу президента России в 2021 году в качестве дополнительного к другим программам государственных гарантий механизма поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

В прошлом году экспертный совет фонда одобрил свыше 15 тыс. заявок на помощь детям и расширил перечень заболеваний, терапия которых оплачивается из средств, предназначенных организации, еще на 17 тяжелых и редких болезней.

В частности, в него вошли бета-талассемия, мукополисахаридоз II типа, болезнь Ниманна - Пика тип C, гемофилия А, прогерия, глиома низкой степени злокачественности и синдром Донохью.

Кроме того, был расширен перечень для закупок. На конец 2025 года фонд оплачивал покупки 133 наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, а также 11 видов медицинской помощи для терапии 110 заболеваний.

В 2025 году фонду было направлено 182,3 млрд рублей. Из них на помощь подопечным организации направлено 181,5 млрд рублей, в частности, 91,1 млрд рублей использовано для закупки зарегистрированных в России лекарственных препаратов.