Депутаты рассматривают возможность предоставления гражданства судимым за поддержку РФ

Депутаты от фракции "Единая Россия" внесут ко второму чтению проекта закона об ужесточении правил для получения гражданства поправку, которая позволит получать разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гражданство РФ иностранцам, осужденным в других государствах за поддержку российской политики. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

На этапе первого чтения законопроект подразумевает, что иностранным гражданам будут отказывать в предоставлении паспорта РФ, а также в выдаче РВП и ВНЖ, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление.

Яровая выразила уверенность в том, что необходимо дополнительно ко второму чтению рассматривать те ситуации, когда речь идет о незаконном привлечении лиц к ответственности за рубежом непосредственно за поддержку Российской Федерации, мер страны по противодействию "современному неонацизму в рамках СВО".

Поэтому фракция ЕР будет предлагать ко второму чтению провести дополнительные процедуры и правила, которые бы позволяли защищать интересы таких лиц, добавила парламентарий.