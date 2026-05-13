Путин поздравил коллектив РТРС с 25-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) с 25-летием ее создания.

"Сегодня, во многом благодаря РТРС, образована крупнейшая в мире цифровая эфирная телерадиосеть, позволяющая обеспечивать качественное и бесперебойное телерадиовещание на всей территории страны с использованием передовых инновационных технологий. И, конечно, особо отмечу ваш значимый вклад в создание цифровой телесети в Донбассе и Новороссии, интеграцию наших исторических регионов в единое информационное пространство России", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также добавил, что РТРС сплотила коллектив высококвалифицированных специалистов вокруг ответственных задач, связанных с формированием современного производственно-технологического комплекса государственных телерадиосетей, модернизацией и цифровизацией отраслевой инфраструктуры.

"Желаю вам успехов в работе и всего самого доброго", - заключил президент.

Цифровая телесеть РТРС - крупнейшая в мире и включает 5 040 передающих станций и более 10 тыс. передатчиков. Сеть служит источником сигнала обязательных общедоступных телеканалов для операторов кабельного ТВ.