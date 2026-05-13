Девятиклассникам ввели обязательный устный экзамен по истории

Школьники 9-х классов начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен – устный по истории, это важный предмет», – подчеркнул глава ведомства.

Перед окончательным введением новой формы оценки знаний планируется провести широкое обсуждение инициативы. Музаев отметил, что предстоящие изменения детально рассмотрят совместно с преподавателями, школьниками и профильными экспертами, а также организуют предварительную апробацию формата.

Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал появление нового испытания для девятиклассников.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев поддержал введение данной проверки знаний.