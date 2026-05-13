Мишустин попросил доложить о готовности регионов России к ЕГЭ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым попросил его доложить о готовности регионов страны к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"Заканчивается учебный год, уже полным ходом идет подготовка к экзаменам, итоговой аттестации. Это очень важный этап в жизни всех школьников страны. Большинство выпускников 11 классов начнут сдавать ЕГЭ с 1 июня. Анзор Ахмедович, расскажите, как вы оцениваете в первую очередь готовность регионов к проведению ЕГЭ и в целом обстановку с ЕГЭ", - сказал премьер.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов.