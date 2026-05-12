В Роспотребнадзоре назвали основного переносчика хантавируса Андес

Карликовый рисовый хомяк, основным ареалом обитания которого являются Аргентина и Чили, является единственным животным, который естественным образом переносит хантавирус Андес, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что климат России неприемлем для хомяков этого вида, что значительно снижает риск его появления на территории страны.

Вместе с тем, эпидемиологи совместно с пограничной службой приняли меры по усилению пограничного контроля, чтобы не допустить завоза вируса.

В пресс-службе заметили, что в России широко известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую («мышиную») лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

По словам специалистов, с начала года вспышек заражения внутри страны не зафиксировано, ситуация остается стабильной и контролируемой, регистрируются лишь редкие случаи.

Ранее в ВОЗ сообщили, что выявлены 11 случаев заражения хантавирусом, 9 из них подтверждены, два сомнительны.