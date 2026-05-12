Актрису Ксению Добромилову, в которую врезался мотоциклист, похоронили

Российскую актрису и фотографа Ксению Добромилову, которую мотоциклист сбил насмерть на западе Москвы, похоронили на Токаревском кладбище в пятницу, 8 мая. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в руководстве кладбища.

— Ее похоронили 8 мая, могила находится в третьем секторе кладбища, — говорится в материале.

Прощание с артисткой прошло в закрытом формате, передает ТАСС.

Авария, в которой погибла Ксения Добромилова, произошла на Большой Дорогомиловской улице в столице. Девушка снимала байкеров на проезжей части, а один из них ее сбил. Врачам не удалось реанимировать фотографа.

7 мая суд в Москве отправил под домашний арест байкера, который сбил насмерть Ксению Добромилову, до 5 июля. Во время судебного заседания мужчина разрыдался и выразил желание возместить ущерб семье погибшей.

По словам друга Ксении Добромиловой по имени Амир, до трагедии она уже дважды попадала в серьезные аварии. В частности, в первый раз девушка врезалась в другую машину, перелетела через бордюр и влетела в здание синагоги.