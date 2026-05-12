Учительница Путина рассказала о его отношении к россиянам

Вера Гуревич, школьная учительница президента России Владимира Путина, в эфире телеканала НТВ поделилась своими наблюдениями о главе государства. Она отметила, что тот глубоко любит свою страну, ценит и уважает ее жителей и тружеников.

— Я горжусь своим учеником. Я считаю, что я его воспитывала правильно, что он патриот своей страны, он очень любит Россию, — заявила педагог.

Учительница отметила, что Путин поддерживает открытое общение с людьми, журналистами и представителями других стран, чем демонстрирует искреннее и простое отношение, присущее обычному русскому человеку.

Гуревич также поделилась воспоминаниями о детских годах Путина. Она отметила, что будущий президент всегда выделялся среди сверстников. По словам педагога, уже с 11 лет будущий глава государства демонстрировал быстрое и конкретное мышление, а не абстрактное.

Ранее Владимир Путин лично пригласил Веру Гуревич посетить парад Победы, а затем погостить в Москве. Для нее была организована культурная программа, а 11 мая президент пригласил ее на ужин в Кремль и сам забрал женщину на автомобиле из гостиницы.