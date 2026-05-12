Врач объяснила «болезненный вид» сына Лукашенко

Изменения во внешности сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые в Сети принимают за «признаки усталости» или «болезненный вид», обусловлены взрослением юноши. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что на впечатление от фотографии человека влияют освещение, ракурс, качество съемки, погода, усталость и прическа.

— Мы знаем, что, когда человек приходит из армии, он уходит одним, а возвращается совершенно другим. Да, конечно, там дисциплина, всякие изменения, но даже за это время эти два года играют очень большую роль. Понятно, что он в армию не ходил, но ментальная нагрузка может быть совершенно иной, — заявила врач.

Соломатина подчеркнула, что на внешний вид могут влиять не только питание и гормоны, но и нагрузка, стресс или образ жизни, передает Life.ru.

12 мая пользователи Сети заметили, что Николай Лукашенко стал лысеть, несмотря на то что в августе ему исполнится 22 года. При этом многие поклонники сына белорусского лидера предположили, что юноша просто неудачно постригся и все еще выглядит хорошо