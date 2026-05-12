Стала известна дата прощания с актером Вадимом Александровым

Церемония прощания с заслуженным артистом России Вадимом Александровым пройдет в Люблинском крематории в среду, 13 мая. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил представитель его семьи.

— Прощаться будем завтра, во сколько — пока неизвестно. Церемония состоится в Люблинском крематории, после его кремируют, — передает РИА Новости.

Артист скончался 8 мая — на тот момент ему было 87 лет. 12 мая российский актер Станислав Дужников выразил соболезнования семье актера и подчеркнул, что он был не только замечательным человеком, но и достойным артистом. Дужников отметил, что Александров был представителем старой актерской школы.

Вадим Александров скончался из-за удара головой — родственник артиста обнаружил его в коридоре квартиры и увидел, что у него шла кровь. Он добавил, что у Александрова был рак, но отметил, что причиной его смерти стала не болезнь.