Садальский рассказал, кому досталось наследство Арининой

Актер Станислав Садальский рассказал о том, кому досталось наследство его коллеги Людмилы Арининой, которая умерла в возрасте 99 лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Садальского, последние годы за Арининой присматривала известная российская актриса Ирина Пегова. При этом родственники Арининой, как заявил Садальский, о пожилой артистке не вспоминали до самой ее смерти.

В итоге Аринина завещала наследство именно Пеговой — в него входит квартира в центре Москвы и дача под Истрой. Родственники актрисы решили оспорить это решение в суде. По словам Садальского, они планируют «выставить Аринину дурочкой».

«Людмила Аринина ушла из жизни но свое наследство оставила не племянникам, а прекрасной актрисе Ирине Пеговой — которая восемь лет была рядом, привозила горячий суп, помогала по дому, поддерживала в самые тяжёлые дни и звонила каждый день, когда родственники просто исчезли. Племянники в падучей мгновенно побежали в суд оспаривать завещание. План был банальный — выставить “любимую родственницу” дурочкой», — написал он.

Людмила Аринина умерла 16 марта 2026 года. Она стала известна после роли в культовом советском фильме «Гостья из будущего». Ее последним появлением в кино стала роль в сериале «Склифосовский» в 2016 году.