«Он всегда отличался»: учительница Путина рассказала, каким тот был в школе

Вера Гуревич, школьная учительница президента России Владимира Путина, поделилась воспоминаниями о его детских годах. Она отметила, что он всегда выделялся среди сверстников.

© Вечерняя Москва

По словам педагога , уже с 11 лет будущий глава государства демонстрировал быстрое и конкретное мышление, а не абстрактное.

— С 11 лет, может быть, даже чуть-чуть пораньше, он всегда чем-то отличался. Очень живой, очень мыслящий быстро, — рассказала Гуревич Первому каналу.

Она добавила, что уже в 12-13 лет обсуждала с ним темы на «взрослом» уровне. Вспомнила учительница и родителей Путина, которых назвала «обычными для того времени советскими людьми».

Педагог отметила, что президент до сих пор поддерживает с ней связь и неоднократно называл ее в числе людей, оказавших на него наибольшее влияние.

Ранее Владимир Путин лично пригласил Веру Гуревич посетить парад Победы, а затем погостить в Москве. Для нее была организована культурная программа, а 11 мая президент пригласил ее на ужин в Кремль и сам забрал женщину на автомобиле из гостиницы.