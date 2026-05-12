«Крайне странная история». Врач усомнился в диагнозе Лерчек

Правдивость диагноза блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, вызывает сомнения, так как та при заявленных повреждении позвоночника и раке четвертой стадии активно занимается спортом. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

— Что такое рак четвертой степени? Это значит, что есть удаленный метастаз. Один или десять — это уже все равно. И это говорит о том, что заболевание выходит из-под контроля в финальную фазу, и иммунная система уже с ним не справляется, — пояснил медик.

Он добавил, что любое занятие спортом в такой ситуации может лишь ускорить процесс распространения метастазов по организму. По мнению специалиста, вся эта ситуация выглядит «крайне странно» и может указывать либо на умышленное усугубление заболевания блогером, либо на то, что она не раскрывает полной информации о своем состоянии.

— Потому вся эта история, на мой взгляд, выглядит крайне странно. В принципе, когда происходит такая история с желудком, счет идет на месяцы. Какой спорт? — передает слова Хухрева Aif.ru.

«Вечерняя Москва» выяснила у онколога Евгения Черемушкина, допустимы ли физические нагрузки при раке желудка четвертой стадии и прохождении курса химиотерапии.

Другой случай тяжелого заболевания раком произошел с бывшим футболистом клуба ЦСКА Евгением Алдониным. Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев назвал ситуацию «тяжелейшей» и выразил слова поддержки спортсмену.