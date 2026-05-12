Москалькова рассказала Путину об «угнанных» в Европу детях из Донбасса

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 12 мая, во время встречи в Кремле рассказала президенту Владимиру Путину о случае, произошедшем два года назад, когда жительницы Донецкой Народной Республики обратились с заявлением об «угоне» их детей в Австрию.

© Вечерняя Москва

Москалькова рассказала, что сперва даже не поверила в это, назвав ситуацию уникальной. Омбудсмен отметила, что с началом наступления российских войск в регионе украинские Вооруженные силы начали использовать школы, детские сады и интернаты в качестве опорных пунктов.

— Детей вывозили через Львов, в данном случае в Австрию, где мы нашли детей этих двух матерей, и с помощью нашего Министерства иностранных дел, с помощью турецкого и австрийского омбудсменов вернули этих детей сюда, — передает слова Москальковской официальный сайт Кремля.

Еще в начале марта омбудсмен рассказала, что представители Москвы и Киева договорить о воссоединении 10 разлученных из-за военного конфликта семей. Она уточнила, что это дети и родители, проживающие в России и на Украине.