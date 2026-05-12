Странная болезнь и популярность: как сложилась судьба выжившего на «Титанике» россиянина

Выживший во время крушения «Титаника» Мурзакан Кучиев, вернулся домой и стал знаменитостью в родной Северной Осетии, однако у него развилась странная болезнь. Об этом рассказали его родственники, пишет Life.ru.

По словам родных, 22-летний Мурзакан Кучиев отправился на заработки в Америку в 1912 году. Он купил билет в третий класс «Титаника».

Однако прямо перед ударом лайнера об айсберг Мурзакана укачало, он вышел на палубу подышать и таким образом не был заблокирован на нижних палубах.

Уроженец Северной Осетии прыгнул в ледяную воду одним из первых и потерял сознание. Подобрала Кучиева легендарная шлюпка Молли Браун. Очнулся он только на спасательном судне «Карпатия».

После возвращения домой Мурзакан стал знаменитостью. В селе Кадгарон дети играли «в героя Мурзакана». Но спустя время у него началась странная болезнь: с ног слезала кожа, поднималась высокая температура, врачам так и не удалось поставить правильный диагноз.

Внучка Мурзакана Кучиева Индира Георгиевна долгие годы работала механиком в сельском хозяйстве. Сейчас семья живет в столице и развивает проекты благотворительного фонда.

Напомним, что «Титаник» был одним из крупнейших лайнеров начала XX века. Корабль был оборудован двумя четырехцилиндровыми паровыми машинами и паровой турбиной. Он затонул во время своего первого рейса, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Эта катастрофа унесла жизни 1496 человек.