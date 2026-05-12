Россиянам напомнили, когда их ждут следующие трехдневные выходные

Следующие трехдневные выходные ожидаются в России с 12 по 14 июня, а перед этим будет короткая рабочая неделя. Об этом рассказала глава департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

С 12 мая в России началась четырехдневная рабочая неделя, после чего производственный календарь на месяц вернется к стандартному графику выходных.

— В июне россиян ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг), после чего последуют три дня выходных: 12, 13 и 14 июня (с пятницы по воскресенье). При этом четверг, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, так как он непосредственно предшествует празднику — Дню России, который отмечается 12 июня, — напомнила Богданова-Шемраева.

Эксперт добавила, что в июне россиян ждет 21 рабочий день и девять выходных. Всего летом граждане будут работать 65 дней, а отдыхать — 27, передает ТАСС.

