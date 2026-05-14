Россиян ожидают еще три короткие рабочие недели в 2026 году

Граждан России ожидает еще три короткие рабочие недели до конца этого года: в июне, ноябре, декабре. Это следует из производственного календаря, который изучил ТАСС.

Первая из оставшихся коротких рабочих недель будет четырехдневной - с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд.

Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре. Россияне 4 ноября отметят День народного единства, который выпадает на среду. Соответственно, рабочими днями будут: 2-3 и 5-6 ноября.

Завершит год трехдневная рабочая неделя, которая начнется с 28 по 30 декабря. 31 декабря, выпадающий на четверг, будет выходным. После этого граждан ждут длительные новогодние праздники.