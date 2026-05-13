Подмосковным стобалльникам по ЕГЭ выплатят 100 тысяч рублей

Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, педагоги, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы, получат по 150 тысяч рублей.

— Сейчас школьники активно готовятся к основному периоду, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых, — сказал Брынцалов.

В 2025 году 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них двое набрали по 300 баллов и 29 человек — по 200 баллов, передает РИА Новости.

Ранее в Общественной палате РФ предложили предоставить выпускникам школ возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам. Сейчас пересдать можно только один предмет по выбору, чтобы улучшить балл. По мнению секретаря ОП РФ Владислава Гриба, это позволит снизить стресс у выпускников. Нужно ли такое нововведение и какое влияние оно может оказать, «Вечерняя Москва» обсудила с заслуженным учителем России Александром Снегуровым.