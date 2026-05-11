Умер актер из "Папиных дочек" и "Усатого няня"

Актёр театра и кино Вадим Александров скончался 8 мая. Об этом пишет The Voice Mag.

Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. В 1962-м он окончил училище имени Щепкина и пришёл в Центральный детский театр. Позже, с 1988 по 2000 год, служил в Театре-студии под руководством Олега Табакова.

В кино Александров начал сниматься с 1967 года. Зрители запомнили его по картинам "Усатый нянь", "Женщина, которая поёт", "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Кин-дза-дза!", "Мы из джаза", "Дежа вю" и многим другим. В 1994 году ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Александров также снимался в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "Папины дочки", "Моя прекрасная няня", "Воронины". Всего в фильмографии актёра 147 проектов.