Российский турист получил 99-летний запрет на въезд в Таиланд

Власти Таиланда вынесли жёсткий приговор в отношении российского туриста — мужчине запретили въезд в королевство на 99 лет, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 34-летний мужчина прилетел в Патонгу в начале мая. Активно отдыхал, пил, время от времени заходил в магазины и выносил из них сладости. За конфеты не платил — был уверен, что механизмы «все включено» действуют и за пределами отеля.

Продавцы не обращали внимание на его действия — один леденец не стоил того, чтобы вызывать полицию. После нескольких заходов россиянина терпение у тайцев все же лопнуло — они обратились к стражам порядка.

Появление полицейских рассердило пьяного туриста — он грубо выразился в адрес владельцев маркета, пообещал убить торговцев и изнасиловать девушку-офицера.

В итоге, констатировали журналисты, мужчину ждёт туристическая тюрьма, суд, запрет на въезд в Таиланд на 99 лет, депортация в Россию.