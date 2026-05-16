Обнаженный двойник «Моны Лизы»: что известно о картине

У «Моны Лизы» есть малоизвестный двойник. Картину называют «Моной Ванной» или «Обнаженной Джокондой». «Рамблер» разобрался, почему ее связывают с мастерской Леонардо да Винчи.

«Мона Ванна» — это крупный рисунок углем с белильными высветлениями, который хранится в Музее Конде в Шантийи, Франция. На нем изображена полуобнаженная женщина, сидящая почти в той же позе, что и героиня знаменитой «Моны Лизы»: разворот корпуса, положение рук, фронтальный взгляд и спокойная улыбка действительно напоминают луврский портрет.

Одна из важных деталей — техника. «Мона Ванна» выполнена на крупном картоне, то есть в натуральную величину. Такие картоны использовали для переноса композиции на другую поверхность: контуры прокалывали, затем через отверстия наносили порошок, чтобы получить разметку на доске или холсте. В описаниях выставки в Шантийи отдельно отмечалось, что на рисунке есть следы такого переноса. Это означает, что работа могла быть не самостоятельным произведением, а этапом подготовки к картине.

Почему ее связывают с Леонардо да Винчи?

Внешнее сходство не является главным аргументом. Исследователи обращают внимание на построение фигуры, положение рук, мягкую моделировку лица и характер светотени. У «Моны Ванны» та же спокойная фронтальность, что и у «Моны Лизы», но работа выполнена в другом жанре: вместо портрета одетой флорентийской женщины перед нами идеализированная обнаженная фигура.

В 2017 году специалисты Лувра и Музея Конде начали детально исследовать рисунок. По сообщениям Smithsonian Magazine и The Guardian, анализ показал, что работа датируется временем Леонардо и могла быть создана в его мастерской. Куратор Матье Дельдик отмечал, что лицо и руки выполнены на очень высоком уровне. Исследователи также обращали внимание на признаки исполнения левой рукой — важная деталь, поскольку Леонардо был левшой.

Однако это не делает атрибуцию окончательной. В мастерской Леонардо работали ученики и помощники, которые могли копировать его идеи, использовать его картоны и дорабатывать композиции. Для эпохи Возрождения это было нормальной практикой: авторство часто распределялось между мастером и учениками.

Часто в историях об «обнаженной Моне Лизе» появляется имя Салаи — ученика, помощника и спутника Леонардо. Его настоящее имя — Джан Джакомо Капротти. Он попал в дом Леонардо подростком и провел рядом с ним много лет. Поэтому существует версия, что именно он написал «обнаженную Джоконду». Но прямых доказательств этому нет.

