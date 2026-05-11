Чем опасны узбекские пчелы, которых потеряли в России

Загадка с исчезновением трех фур из Узбекистана, въехавших в Россию, но так и не добравшихся до пункта назначения, взбудоражила российских пчеловодов. «МК» выяснил с помощью эксперта, чем опасно неконтролируемое появление этих пчел в российских регионах.

© Московский Комсомолец

Напомним, что фура с пчелами исчезла не российской границе еще в начале апреля. В последний раз ее видели в Астраханской области. А потом и следы пчел, и следы водителя потерялись. Фуру тоже не нашли. Сегодня же телеграм-канал SHOT сообщил о загадочном исчезновении еще двух грузовиков с пчелами из Узбекистана, пропавших после проезда через пункт пропуска в Челябинской области.

Как рассказал «МК» известный представитель пчеловодческого сообщества Курганской области Константин Данковцев, узбекских пчел покупают довольно часто: они очень дешевые. Проблема в том, что иногда это не медоносные пчелы. И хотя пчелы - труженики, благодаря чему они даже стали героинями пословиц и поговорок, не все они одинаково полезны. Наши северные пчелы запасаются медом на зиму, а пчелы, живущие в южных регионах бывшего СССР, устроены не так: на юге нет суровых русских зим, поэтому там пчелы собирают мед только для себя. В их генетическом коде не «прописано», что меда нужно запасать побольше. Меда они почти не приносят, поэтому их содержание практически бессмысленно. Зато узбекские пчелы дешевы, их активно продают на маркет-плейсах. Внешне они очень похожи на наших пчел-медоносов.

Еще две фуры с узбекскими пчелами исчезли в России

Опытные пчеловоды чураются даже пасек, на которых живут пчелы наших южных соседей. Эти насеклмые не только почти бесполезны в хозяйстве, они — потенциальный вред для всего местного пчеловодческого сообщества. Дело в том, что они — потенциальные переносчики болезней. В частности, они переносят клеща Варроа. Именно поэтому пчелам нужно после пересечения границы пересидеть какое-тог время в карантине. Не во всех регионах есть возможность поместить в карантин. Поэтому сейчас, когда пчелы потерялись при пересечении границы, сохраняется вероятность того, что они заразят других пчел.

Константин Данковцев рассказал, что пчел перевозят в так называемых пчелопакетах. Это довольно большое количество особей: как правило, четыре рамки с сотами в которых находятся личинки, плюс одна рамка с медом, для подкормки. По приблизительным подсчетам, в потерянной фуре было без малого 1800 пчел.