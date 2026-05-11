Александр Бутягин, российский археолог, возглавляющий Мирмекийскую экспедицию Государственного Эрмитажа в Крыму, провёл около пяти месяцев в польском заключении. В интервью ТАСС учёный заявил, что его преследовали в Европе с целью организации показательного процесса по делу об «уничтожителе культурных ценностей».

По словам Бутягина, гибель людей и атаки дронов во время войны, к сожалению, становятся привычными, тогда как уничтожение кота или культурного объекта может произвести гораздо более сильный пропагандистский эффект. Он убеждён, что охота на такого «уничтожителя» в глазах прессы и общества значимее, чем очередной удар ракетой по нефтеперерабатывающему заводу.

Археолог отметил, что, изучая материалы своего дела в Польше, ожидал обвинений в незаконных раскопках — такая статья существует, но она «неинтересная». Формулировка же об уничтожении культурных ценностей и нарушении Гаагской конвенции, по его мнению, звучит гораздо эффектнее. Сразу после ареста он назвал дело политически мотивированным и пропагандистским, не имеющим отношения к реальности, но судья не стал его слушать.

Бутягин также сообщил, что он не единственная цель подобных преследований, и ему известен как минимум ещё один человек.

