Бутягин показал "пророческий" автопортрет с надписью "разыскивается"

Российский археолог Александр Бутягин, в конце апреля освобожденный из польской тюрьмы в рамках обмена, обнаружил в кабинете в Эрмитаже свое давнее изображение, на котором его коллеги в шутку оставили надпись о розыске.

Бутягин показал корреспонденту ТАСС, как выглядит его рабочее место в музее.

"Здесь много забавного. Я как археолог, который собирает вещички всякие, люблю вещи, которые что-то значат для меня. Не то, чтобы какие-то ценные вещи. Например, у меня шкафы стоят в два этажа, чтобы поместить мою библиотеку - у меня больше 3 тыс. книг, но это только научная библиотека", - рассказал он.

Во время беседы он указал на черно-белое изображение с надписью Wanted, что в переводе с английского означает "разыскивается".

"А вот мой портрет, наверное, 20-летней давности. Это меня так сняли на паспорт, и вот тоже [коллега] Чистов смеялся и написал Wanted. Кто бы мог подумать? Я только сейчас на это обратил внимание. "Сон в руку", - с иронией прокомментировал он.

В его кабинете - целый ряд фигурок котов.

"Вы знаете, я их люблю, во-первых. Те коты, которые на стене, - из Парижа. <…> А этого плюшевого я как подушечку [использую], - рассказал Бутягин. - Я всегда любил котов, но у меня была аллергия на них много лет. <…> Но потом, видимо, Господь решил, что я выдержал испытание, и она прошла. И у меня теперь кот с историческим именем Ксенофонт. Он меня радостно встретил после всех этих событий (ареста в Польше - прим. ТАСС) и сразу признал, чему я несказанно рад".

Бутягин также выделил портреты разных исследователей и коллег.

"Часть мне досталась по наследству, потому что они висели у моей предшественницы Нины Захаровны Куниной, бывшего завсектора. Она знала этих людей, а я не знал лично, но многое о них [слышал]. Здесь недавно, к сожалению, добавился портрет моего друга Дмитрия Павловича Алексинского, который умер в прошлом году. Это большая потеря для меня", - отметил он.

О ситуации с Бутягиным

В декабре 2025 года археолог Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение о его аресте - после очередного продления он должен был оставаться в СИЗО до 1 июня. Польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции: как утверждает ведомство, на Украине россиянину могло грозить до 10 лет заключения. Варшавский суд первой инстанции принял решение об экстрадиции Бутягина, защита которого собиралась обжаловать это постановление.

28 апреля стало известно, что ученый был освобожден в рамках обмена, который состоялся на белорусско-польской границе. Его возвращение удалось благодаря многоэтапной операции, проведенной во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии.