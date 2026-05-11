В ГД рассказали, когда в РФ появятся районы без отключения горячей воды летом

Летние отключения горячей воды в отдельных зонах в новостройках и городах-миллионниках в РФ могут прекратиться уже через пять-семь лет. В целом по стране к 2035 году планируется сократить время отключений вдвое, об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По его словам, действующий стандарт времени отключения горячей воды в большинстве регионов - до 14 календарных дней. Однако крупные города и регионы, которые активно модернизируют сети, уже перешли на 10 дней.

"Для большинства городов целью на 2030-2035 годы стоит сократить время отключений вдвое. Добиться ее поможет ежегодное обновление 2,5% сетей, вместо текущих 1%, и вложение 750 млрд рублей инвестиций в модернизацию. Полный отказ от плановых отключений возможен только после замены 70-80% изношенных труб, на что потребуются десятилетия и огромные инвестиции. Однако локально, в новостройках и городах-миллионниках, первые зоны без летних отключений появятся уже через 5-7 лет", - сказал он.

Кошелев отметил, что сейчас перспективным ориентиром считается сокращение до семи дней и менее. В отдельных микрорайонах Москвы отключение уже длится 48-72 часа. При этом в новых микрорайонах с автономными котельными и двухтрубными сетями отключения уже не нужны - профилактику проводят по ночам или с помощью байпасов, подчеркнул он. Кошелев добавил, что Россия придет к жизни без летних отключений воды, но не одномоментно.