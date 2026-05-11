Названы не принимающие пятилетние российские загранпаспорта страны

Россияне с пятилетним небиометрическим загранпаспортом не смогут посетить Чехию, Литву и ряд других стран. Государства, не признающие такие документы, назвала юрист Галина Земскова в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, российские документы с пятилетним сроком действия перестали принимать также в Дании, Исландии, Норвегии, Эстонии и на Мальте.

Кроме того, подчеркнула специалистка, небиометрические загранпаспорта не действуют во Франции, при этом для туристов младше 15 лет и обладателей шенгенской визы, полученной до 1 июня 2025 года, европейская страна делает исключения.

Также Земскова уточнила, что по пятилетнему российскому загранпаспорту с начала лета нельзя будет посещать Финляндию. Однако туристам моложе 18 лет, а также тем, у кого есть вид на жительство, полученный до 1 июня, можно будет въезжать на территорию страны. Для тех, у кого есть финская виза, до 31 декабря 2026 года будет действовать переходный период, добавила юрист.

Ранее стало известно, что Польша перестала признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Уточнялось, что въезд в страну с таким документом будет считаться незаконным.