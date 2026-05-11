Ученый сравнил опасность хантавируса и COVID-19 для человека

Хантавирус не представляет для человека такой же угрозы, как COVID-19. Об этом журналистам РИА Новости сообщил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

Он рассказал, что коронавирус передается от человека к человеку при минимальном контакте. Более того, это происходит достаточно быстро.

«Для хантавируса это не характерно. Это природно-очаговая инфекция, она привязана к своим животным. Переносчики — мыши и крысы — болеют бессимптомно», — пояснил специалист.

По словам Литвинова, грызуны не выживают при заражении лишь некоторыми видами хантавируса. У человека, как правило, болезнь протекает не тяжело, подчеркнул вирусолог.

В европейской стране ввели локальный карантин из-за хантавируса

10 мая в Испании началась эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Первая группа эвакуированных состояла из 14 испанцев, людей направили в больницу в Мадриде. Министерство здравоохранения королевства заявило, что среди них нет людей с симптомами инфекции. Однако ранее на судне выявили случаи заболевания, троих человек спасти не удалось.