Касперская высказалась о встрече с представителями Второй службы ФСБ

Глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская опровергла информацию о встрече с представителями Второй службы ФСБ, сообщила она в своем Telegram-канале. Ранее источники Frank Media сообщали , что Касперская встретилась с представителями Второй службы ФСБ по вопросу блокировок VPN-сервисов.

Издание The Bell (признано иноагентом) также писало об этом со ссылкой на свои источники в отрасли, при этом собеседники The Bell указывали, что встреча проходила в конце апреля.

«С ФСБ я не встречалась», – написала Касперская.

При этом она не отрицает, что хотела провести такую встречу. По ее словам в марте ей показали распечатанную «анонимку без подписи и шапки», где ее обвиняли в деятельности против «Единого регистра заболеваний». После этого Касперская действительно попросила назначить встречу со Второй службой, чтобы обсудить претензии очно, однако никто из ведомства на связь с ней не вышел. указано в ее посте.

Касперская предположила, что разговор о «возможной встрече в узком кругу коллег, криво переданный через испорченный телефон информаторами журналистке The Bell Марии Коломыченко, преобразовался в безумный текст, разошедшийся по Рунету».

Наталья Касперская встретилась со Второй службой ФСБ по вопросу ограничений VPN

Она добавила, что «цифровое сопротивление» в стране завелось по факту и охватывает миллионы людей. Она привела в пример диалог двух продавцов фруктов на подмосковном рынке женщины за шестьдесят обсуждали, какой VPN лучше использовать.

«Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление – в точности по законам физики. К счастью, у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков. Но не дай Бог, они появятся», – предупредила она.

В апреле этого года АРПП публично выступила против ограничений VPN-сервисов. Ассоциация направи л а подписанное Касперской письмо руководителю администрации президента Антону Вайно и премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием пересмотреть политику блокировок VPN в России.