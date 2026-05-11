Повышение верхней границы возраста молодежи неизбежно

Верхняя граница возраста молодежи, сейчас составляющая 35 лет, будет подниматься. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Он отметил, что этот процесс неизбежен, но только после того, как увеличится продолжительность жизни. Ученый напомнил, что до 2030 года продолжительность жизни в стране должна составить 78 лет. В некоторых городах, в частности в Москве, эта планка уже достигнута.

Онищенко подчеркнул, что важно подходить к теме со всех сторон, формальной и физиологической точек зрения, и решать вопрос "гармонизировано", как медицински, так и экономически. 1 ноября возглавляющий Общественный совет при Минтруде РФ Константин Абрамов выступил с инициативой увеличить возрастной порог для молодежи в России.

30 сентября экономист Люза Байгузина заявила, что повышение возраста молодежи до 45 лет приведет к снижению пенсий.