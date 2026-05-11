Раскрыты законные способы продлить майские праздники

Граждане России могут законно увеличить продолжительность отдыха на майских праздниках за счёт присоединения дней ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщила заведующая кафедрой трудового права Университета имени Кутафина Надежда Черных.

Её слова приводит РИА Новости.

Другим вариантом является оформление отгулов без сохранения заработной платы, которые работодатель обязан предоставлять определённым категориям сотрудников.

Специалист пояснила, что трудящиеся также имеют право запросить компенсирующие дни за предыдущую работу в выходные.

По её словам, дополнительным способом продления отдыха может стать использование перенесённых дней с официально оформленного больничного во время прошлого отпуска.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что летом 2026 года россиян на пятидневной рабочей неделе ждут 65 рабочих и 27 выходных дней.